Tulenarka tilanne Yhdysvalloissa kärjistyy paikoin – nuori mies pahoinpiteli myyjän tavaratalossa: Video saattaa järkyttää

Video julkaistiin alun perin videon kuvanneen rap-artisti FT Quayn Facebook-sivulla. Videolla näkyvä pahoinpitelijä on hänen veljensä. Video lähti leviämään nopeasti ja johti poliisitutkintaan.

Poliisi etsii motiivia

Tavaratalo Macy’s julkaisi lausunnon, jonka mukaan he ovat tutkineet kaiken tallennetun materiaalin tuolta illalta. Lausunnon mukaan myyjä ei provosoinut pahoinpitelijää.

George Floydin väkivaltainen kuolema on kiihdyttänyt rasismikeskustelua Yhdysvalloissa ja aiheuttanut mielenosoituksia.

Osa mielenosoituksista on kärjistynyt väkivaltaisiksi ja asiaan liittyvä keskustelu on tulenarkaa. Maassa on myös nähty yksittäisiä poliisiin tai tummaihoisiin henkilöihin kohdistuneita väkivallan tekoja.