Tukesilta varoitus: Poista tämä lamppusarja käytöstä

Tukesin mukaan lampun kannan rakenne on vaatimusten (EN 60598) vastainen. Tämän seurauksena lampun vaihdon aikana on mahdollista saada sähköisku verkkojännitteestä. Tuote ei täytä kotelointiluokan IPX4 (roiskevesikoe) vaatimuksia. Valoketjussa on sähköiskun riski.