Tuhansien latujen maa: Suomalaiset hiihtävät ahkerasti asuinpaikasta riippumatta – metsäladun voittanutta ei kuitenkaan ole

– Jos mietitään kaikkia liikuntamuotoja, niin hiihto on siellä kärkipäässä edelleen ja harrastus on vankkaa, kertoo Suomen Ladun aikuisliikunnan suunnittelija Wilhelm Stenbacka STT:lle.

Kyselyyn vastanneet kertoivat hiihtävänsä mieluiten metsäladuilla. Pelto- ja jääladuille suuntaavia on eniten perinteistä hiihtävien joukossa.

Stenbacka arvelee, että Suomessa on varmasti kymmeniä tuhansia kilometrejä latua.

– Kautta koko maan on laajat latuverkostot ja tällaisena talvena, kun on oikeasti hyvät talviset olosuhteet, niin ihmisillä on latu kyllä hyvin lähellä kotia.