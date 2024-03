TTK-voittajapari Pernilla Böckerman ja Anssi Heikkilä ottavat kantaa heistä nousseisiin suhdehuhuihin

Eron jälkeen erityisesti somessa on spekuloitu Böckermanin ja Heikkilän olevan suhteessa. Kaksikko on viettänyt Seiska -lehden mukaan paljon aikaa yhdessä.

– Haluamme yhteisesti ottaa kantaa myös meitä koskeviin huhuihin. Sanotaan se nyt suoraan: meillä ei ole romanttista suhdetta ja toivoisimme kovasti, että asian spekulointi loppuisi. Kummallakin meillä on menossa samanlainen elämäntilanne, joten siitä on ollut helppoa puhua toiselle. Spekulointi on saanut sen verran laajat mittasuhteet, että se ei kosketa enää vain meitä, vaan myös lähipiiriämme, he kirjoittavat.