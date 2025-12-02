Donald Trumpille äskettäin tehty magneettikuvaus oli Valkoisen talon mukaan luonteeltaan ennaltaehkäisevä.
Valkoisen talon mukaan Trumpin magneettikuvaus oli ennaltaehkäisevä toimenpide ja presidentin terveys on tällä hetkellä erinomainen, kertoo uutistoimisto Reuters.
Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt ilmoitti maanantaina, että presidentti Donald Trumpille äskettäin tehty magneettikuvaus oli luonteeltaan ennaltaehkäisevä ja osoitti, että hänen sydän- ja verisuoniterveytensä on hyvä.
Trumpin ikäiset miehet hyötyvät tällaisista seulonnoista, kommentoi Leavitt toimittajille Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa.
Trumpille tehtiin magneettikuvaus äskettäisen lääkärintarkastuksen yhteydessä, mutta toimenpiteen tarkoitusta ei paljastettu, mikä herätti heti epäilyjä.