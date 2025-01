Trumpille täystyrmäys Grönlannilta

Vain muutama prosentti saaren asukkaista tarttuisi Trumpin tarjoukseen.

Selvä enemmistö Grönlannin asukkaista ei halua osaksi Yhdysvaltoja, kertoo keskiviikkona julkaistu kysely.

Tanskalaislehti Berlingsken ja grönlantilaislehti Sermitsiaqin julkaiseman kyselyn vastaajista 85 prosenttia sanoi, ettei halua Grönlannin kuuluvan Yhdysvaltoihin. Vain kuusi prosenttia oli Yhdysvaltoihin kuulumisen kannalla. Yhdeksän prosenttia ei osannut kertoa kantaansa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut haluavansa Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvaltojen haltuun, eikä ole sulkenut pois edes sotilaallisia toimia. Keskiviikon kysely on ensimmäinen tutkimus, jossa on selvitetty grönlantilaisten kantaa asiaan.

Vastaajista 45 prosenttia kertoi pitävänsä Trumpin kiinnostusta Grönlantia kohtaan "uhkana", kun taas 43 prosenttia piti sitä "mahdollisuutena".

Tutkimusyhtiö Verianin tekemään kyselyyn vastasi 497 ihmistä, ja sen virhemarginaali on 1,9–4,4 prosenttiyksikköä. Grönlannissa on noin 57 000 asukasta.

Grönlanti on Tanskan autonominen alue, joka voisi itsenäistyä kansanäänestyksellä. Suuri osa grönlantilaisista kannattaa itsenäisyyttä, mutta taloudellisesti Grönlanti tukeutuu vahvasti Tanskaan.

Grönlannin pääministeri Mute Egede on sanonut, etteivät grönlantilaiset halua olla yhdysvaltalaisia. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on korostanut, että Grönlannin tulevaisuus on grönlantilaisten päätettävissä.

Trumpia kiinnostavat Grönlannissa etenkin saaren mineraalivarat.