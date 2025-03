Trump tietovuodosta: Ei kovin vakavaa – "Waltz on hyvä mies"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vähättelee toimittajalle vuotanutta ennakkotietoa ilmaiskusta Jemeniin. Trump kommentoi asiaa NBC-uutisille.

Trumpin mukaan kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Michael Waltz mokasi, kun hän tuli liittäneeksi Atlantic-lehden päätoimittajan iskuista käytävään keskusteluun Signal-pikaviestisovelluksessa.

Trumpin mukaan mukaan kyseessä oli Waltzin ainoa eikä edes kovin vakava virhe tehtävässään.

Waltz on oppinut läksynsä, Trump lisäsi.

Valkoinen talo kiisti aiemmin päätoimittajan tiedon, jonka mukaan keskustelussa oli käsitelty salassa pidettävää tietoa ja sotilaallisia suunnitelmia.

– Michael Waltz on oppinut läksynsä, ja hän on hyvä mies, Trump kommentoi.

Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt sanoi aiemmin lausunnossaan, että Trump luottaa ehdottomasti tiimiin sekä Waltziin.

Maanantaina uutisoitiin, että kansallisen turvallisuuden johtohahmot kertoivat maan iskuista Jemeniin vahingossa Atlantic-lehden päätoimittajalle.

Ennen Valkoisen talon lausuntoa Trump oli kiistänyt tietävänsä asiasta mitään.

Luuli viestiketjua huijaukseksi

Atlanticin päätoimittaja Jeffrey Goldberg kertoi artikkelissaan maanantaina, että kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Mike Waltz oli ottanut häneen yhteyttä salatussa Signal-viestipalvelussa, ja kaksi päivää myöhemmin hänet liitettiin viestiryhmään, jossa iskuista kerrottiin.

Tiedon tulevista iskuista viestiryhmässä kertoi puolustusministeri Pete Hegseth noin kaksi tuntia ennen iskuja.

Viestissä kerrottiin muun muassa täsmälliset tiedot iskun kohteesta, ajankohdasta ja siihen käytettävistä aseista.

Goldberg ei paljastanut saamiaan tietoja iskusta etukäteen eikä kertonut niitä tai tietoonsa tulleen agentin nimeä myöhemminkään.

Hän itse asiassa epäili koko viestiryhmää jonkinlaiseksi huijaukseksi aina siihen saakka, kun keskustelut tiedot iskujen aloittamisesta täsmäsivät siihen, mitä Jemenissä todellisuudessa tapahtui.

Hillary Cinton: "Ette voi olla tosissanne"

Hegseth ei ottanut tietovuodosta vastuuta maanantaina vaan kiisti asian.

– Kukaan ei viestitellyt sotasuunnitelmista, ja se on kaikki mitä minulla on sanottavaa asiasta, Hegseth sanoi toimittajille maanantaina sen jälkeen, kun Valkoinen talo oli vahvistanut keskustelun aitouden.

Myös edustajainhuoneen republikaaninen puhemies Mike Johnson suhtautui asiaan vähätellen. Hänen mukaansa kyse oli virheestä, joka ei tule toistumaan.

Demokraattien leirissä oltiin sen sijaan huomattavasti kriittisempiä.

Senaattori Elisabeth Warrenin mukaan koko keskustelu Signal-ryhmässä saattoi rikkoa lakia.

Yhdysvalloissa on muun muassa huomautettu, että viestit on ohjelmoitu katoamaan tietyn ajan jälkeen, mikä on vastoin kaikkien virallisten dokumenttien säilyttämisen vaatimusta.

Monet myös muistivat sen, että republikaanit olivat demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin kimpussa sen takia, että tämä oli käyttänyt yksityistä sähköpostiaan työasioihin aiemmin ollessaan ulkoministerinä.

Clintonin reaktio tuoreeseen tietoturvakohuun Trumpin hallinnossa olikin selkeän lyhyt.

– Ette voi olla tosissanne, Clinton viestitti X-palvelussa.

Sisäistä keskustelua

Jemenin iskua käsitelleeseen Signal-viestiryhmään kuului 18 käyttäjää, joiden joukossa oli nimimerkkien perusteella esimerkiksi ulkoministeri Marco Rubio, valtiovarainministeri Scott Bessent ja varapresidentti J. D. Vance.

Kansallisen turvallisuuden neuvoston tiedottaja Brian Hughes vahvisti myöhemmin Atlanticille, että ryhmä vaikuttaa olleen aito. Valkoinen talo vahvisti myöhemmin maanantaina julkisesti, että toimittaja oli mukana iskuja käsitelleessä ryhmässä.

Politico-verkkolehdelle puhuneet Valkoisen talon virkamiehet kertoivat, että Mike Waltz on mahdollisesti erotettava kansallisen turvallisuuden neuvonantajan tehtävästä tapauksen takia.

Erään Politicolle puhuneen virkamiehen mukaan Waltzin tilanteesta käydään parhaillaan runsasta sisäistä keskustelua Trumpin hallinnossa. Trumpin odotetaan tekevän asiasta päätöksen seuraavien päivien aikana.