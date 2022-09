TPS vahvistuu SM-liigasta tutulla tähtinimellä

Kantola on tuttu nimi muun muassa Ilveksen, Bluesin ja KalPan riveistä. Hän on nakuttanut parhaimmillaan yhdellä kaudella 20 maalia ja 39 tehopistettä. Tämä tapahtui KalPassa 2019–20.

SM-liigakauden avaustapahtuma on käynnissä Tampereella. C More välittää paikan päältä lähetyksiä sekä maanantaina että tiistaina. Linkki lähetyksiin löytyy täältä.