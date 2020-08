Tosi-tv-tähti feikkasi kidnappauksensa mainostaakseen uutta projektiaan – "Tarvitsin shokkitekijän lisätäkseni tietoisuutta tärkeästä asiasta"

Amerikkalainen näyttelijä ja tosi-tv-tähti Masika Kalysha julkaisi tiistaina sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän on alusvaatteisillaan kameran edessä ja näyttää katsojilleen ruhjeita, joita hänellä on ympäri kehoa, kertoo TMZ-verkkosivusto .

Kalysha uskottelee videolla, että hänet on kidnapattu ja että häntä on pahoinpidelty. Videosta saa kuvan, että tähti on ollut edelleen vaarassa.