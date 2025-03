Töllötuomareilta sataa kritiikkiä herttuatar Meghanin uutuusohjelmalle – "Siloteltua ja pintapuolista"

Töllötuomarit pureutuivat With Love, Meghan -uutuusohjelmaan.

Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Jari Peltola pureutuivat uusimmassa jaksossa herttuatar Meghanin Netflix-sarjaan With Love, Meghan.

Kahdeksanosaisessa lifestyle-ohjelmassa Meghanilla nähdään joka jaksossa vieras tai vieraita, joiden kanssa hän viettää päivän tekemällä eri aktiviteetteja.

Herttuattaren uutuusohjelma herättää Töllötuomareissa ristiriitaisia tunteita.

– Tämä on kauhean siloteltua ja pintapuolista. Siinä ei oikeastaan pääse hirveän syvälle, kuka Meghan oikeastaan on. Ohjelma on enemmän sellaista, että hän haluaa näyttää maailmalle, että olenkin ihan kiva kotiäiti, vaikka olenkin brittiläisten mielestä enemmän ilkeä äitipuoli, Peltola sanoo.

Meghan puhui miehensä, prinssi Harryn kanssa suunsa puhtaaksi Oprahin haastattelussa vuonna 2021, miksi he jättivät brittihovin. Töllötuomarit pohtivat, onko tämä hyvittelyä kohuhaastattelulle.

– Täytyy muistaa, että Meghan on näyttelijä. Kuinka aito sarja oikeasti on, Lintunen sanoo.

Yllä olevalla videolla Töllötuomarit pohtivat erikoisia yksityiskohta, joita sarjassa nähdään.

