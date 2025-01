Tökkääminen Facebookissa teki paluun – näin tökkäät kaveria

Tökkääminen Facebookissa on jälleen in.

"Kaverisi tökkäsi sinua!" Moni muistaa tämän tyyliset Facebook-ilmoitukset vuodelta 2010.

Tökkääminen Facebookissa on kuitenkin sekä edelleen mahdollista että jälleen in, ilmoitti NBC jo alkuvuonna 2024.

– Facebook-käyttäjät ovat löytäneet tökkäämisen uudelleen. Facebook kertoo havainneensa tökkäämisessä 13-kertaisen piikin viimeisen kuukauden aikana. 18–29-vuotiaat tekivät yli puolet tökkäyksistä, sivusto kuvasi maaliskuussa 2024.

Tökkääminen on ollut Facebookissa mahdollista sivuston alkuajoista asti. Tökkäys tapahtuu painamalla nappia. Se ei varsinaisesti tee mitään: käyttäjä ainoastaan saa ilmoituksen siitä, että kaveri on tökännyt häntä. Englanniksi ominaisuuden nimi on poke.

Tökkimisen uusi suosio yllätti

Kavereiden tökkiminen vajosi vuosiksi unholaan, kun somejätti piilotti ominaisuuden navigaatiostaan, kertoo USA Today.

Vuonna 2024 Meta kuitenkin teki Facebookissa muutoksia, joiden ansiosta tökkimisominaisuus on helpommin löydettävissä. Yhtiön edustaja kertoi NBC:lle, ettei osannut odottaa tökkimisinnon kasvua.

Miten Facebookissa tökätään?

Tökkäyksiä voi etsiä Facebookin hakuikkunasta esimerkiksi sanalla "tökkäykset". Niitä voi suorittaa myös aiheelle pyhitetyllä alasivulla facebook.com/pokes.

– Kavereita voi tökätä Facebookissa. Kun tökkäät jotakuta, hän saa siitä ilmoituksen, Facebook toteaa ohjeessaan.

– Jos tökkäät henkilöä eikä hän tökkää takaisin, voit tökätä häntä uudelleen jonkin ajan kuluttua.

Lähteet: NBC, USA Today, Facebook/Tökkäykset Facebookissa