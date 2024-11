Toivakassa kokoonnutaan sunnuntaisin kannustamaan oman kylän Arja Korisevaa – laulajan sisko kertoo TTK-kisastudioiden tunnelmasta: "Kuin yhteinen olohuoneemme"

Tangokuningatar Arja Koriseva on tänä syksynä viihdyttänyt katsojia Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa yhdessä tähtiopettajansa Valtteri Palinin kanssa. Korisevan TTK-taival on huomioitu myös hänen kotipaikkakunnallaan Toivakassa, jossa sijaitsevassa Sun Toive -ravintolassa järjestetään sunnuntaisin TTK-kisastudio.

– Terveisiä Sun Toiveeseen Toivakkaan! Siskoni pitää siellä upeaa ravintolaa, ja upea kunnanjohtajamme Touko Aalto on ideoinut sinne tällaista TTK-meininkiä. Siellä on joka sunnuntai puoli kahdeksalta ihmisiä, jotka ovat voineet toimia tuomareina, äänestää ja kommunikoida. Se on yhteisöllistä tekemistä, jota pieni paikkakunta kaipaa. Mielestäni on aivan ihanaa, että kyläläiset ovat puolellamme! Koriseva kertoi.