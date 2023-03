Toisen asteen opistossa Helsingissä opiskelu on turvattu vartijalla ja henkilökohtaisilla kulkukorteilla – uhkaavia tilanteita viikoittain

Virtasen mukaan vartija on oppilaitoksessa paikalla ilkivallan sekä väkivalta- ja kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Virtasen mukaan alkuvuoden aikana virkavalta on jouduttu kutsumaan apuun kerran kuussa. – Yksi tapaus päätyi otsikoihin.

Virtasen mukaan varsinaista väkivaltaa on oppilaitoksessa harvoin, mutta lähes viikottain on kuitenkin tilanteita, joihin joudutaan puuttumaan.

– On väkivaltaa ja huumeita – sellaista, mitä ihmiset näkee telkkarissa ja musiikkivideoissa. Mutta sinulla voi olla ihana ja jännittävä elämä muutenkin, Kalilainen muistuttaa.

Virtanen on tehnyt samanlaisia havaintoja, mutta ongelmakäyttäytymistä lisää hänen käsityksensä mukaan myös se, että ammattilliseen oppilaitokseen nyt tulleilla on koronavuosien etäopiskelun vuoksi jäänyt murrosiän kapinointi väliin. Nyt henkilökunnan auktoriteettia kyseenalaistetaan toisella tavalla kuin mihin toisella asteella on totuttu. Esimerkiksi turhanpäiväistä ilkivaltaa ja tavaroiden rikkomista esiintyy enemmän kuin ennen korona-aikaa.