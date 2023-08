Toimittajan vihjaus suututti MM-finalisti Espanjan päävalmentajan: "Seuraava kysymys"

La Roja on edennyt naisten MM-kisojen finaaliin vaikeista lähtökohdista. Viime syyskuussa kaikkiaan 15 joukkueen vakiokalustoon kuulunutta pelaajaa kieltäytyi kutsusta Australiassa järjestettäviin kisoihin, jos he joutuvat lähtemään leirille Vildan alaisuudessa.

– Pelaajat ovat olleet alusta asti yhtenäinen ryhmä, ja he ovat tehneet kovaa töitä, Vilda sanoi.

– Tämä on ollut poikkeuksellista He saavat (kisoista) muistoja loppuelämäkseen. He ovat nauttineet ja pitäneet hauskaa. Olemme olleet yhdessä, ja huomenna haluamme juhlia yhdessä.