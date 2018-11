Toimittaja vietti yön jättimäisessä kaupassa: Ennen puolta kolmea rullaportaissa näkyy liikettä, ensimmäinen asiakas tunnin hiljaisuuden jälkeen – "Tunnelma on eteerisen rauhallinen"

Vielä viime sunnuntaina Ruoholahden K-Citymarket sulki ovensa kymmeneltä. Tämän viikon keskiviikkona kellon käydessä iltakymmentä pakkautuvat asiakkaat kassoille ostoksineen. Varttia myöhemmin on huomattavasti hiljaisempaa. Nyt sitten odotellaan, ajattelen.

Yöllä erityinen tunnelma

Yöllä jättimäisessä marketissa on erityinen tunnelmansa. Asiakkaat ja työntekijät vaikuttavat kiireettömiltä, tunnelma on eteerisen rauhallinen, pitkät käytävät ammottavat tyhjyyttään.

Banaanit odottavat runsaina kasoina ostajaansa ja salaattitiski on valmiina yötyöläisten evääksi. Yhtään poliisia, palomiestä tai taksikuskia ei vielä näy. Kassoja on auki kaksi.

Vaikka kauppa näyttää aivan samalta kuin päiväsaikaan, välillä tuntuu, että liikkuisimme kuvaajan kanssa kielletyllä alueella. Aivan kuin olisi tarkkailun alla, vaikka kaupassa ei ole muita. Kokemus on täysin erilainen, kuin matkalaukkujen kanssa pyöriessä lentokentän Alepassa muiden matkalaisten seassa.

Yöllä ehtii tehdä muita töitä

– Silloin on aikaa purkaa kuormia ja tehdä muita kaupalle tärkeitä töitä, joten kannattavaa tämä on joka tapauksessa, K-Citymarket-ketjun johtaja Ari Sääksmäki vakuuttaa.

– Vaimo nukkuu, lapset nukkuu, silloin on paras aika treenata, Mika Odell kommentoi yöllistä kauppareissuaan.

Kassat muistavat asiakkaat ja ostokset

Yön pikkutunneilla kauppaan tuleva asiakas saa varmasti halutessaan huomiota. Kaikki haluavat palvella häntä ja yksittäiset ostokset jäävät helposti mieleen. Myös se, milloin kaupassa on asioitu.

Ruoholahden K-Citymarketissa ovet ovat auki vasta kolmatta yötä. S-ryhmällä yöaukioloajoista on jo pidempi kokemus. Esimerkiksi Helsingissä, Kannelmäen Prisma on ollut auki kellon ympäri jo yli puolitoista vuotta. Prisman ketjujohtaja Anu Tuomaalan mukaan kokemukset ovat olleet positiivisia.

Tuomaalan havaintoihin on helppo samaistua. Kymmenen aikaan kassajonossa olleet ovat lähestulkoon kaikki nuoria miehiä, useammalla kuin joka toisella kädessään herkkuja.

"Perheen kanssa oloon jää enemmän aikaa"

K-Citymarketissa työskentelee yöllä neljä työntekijää. Päivävuorossa työntekijöitä on kymmenkertainen määrä.

Kauppaketjun johtajan mukaan jokainen tekee yötyötä vapaaehtoisesti. Ja heitä tuntuu riittävän. Eikä ihme. Kaikkina kolmena yönä kassalla ollut Anu Pajarinen on yksi heistä.

– Yöllä on rauhallista. Asiakkaat juttelevat paljon ja heille on aikaa jutella. Kun on yöllä töissä, perheen kanssa oloon jää enemmän aikaa päivällä, Pajarinen luettelee.