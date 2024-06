Toimittaja teki kyseenalaisen eleen jalkapallon EM-kisoissa – menetti työlupansa

Sadiku on ollut raportoimassa jalkapallon EM-kisoja Saksassa. Sadiku jakoi tv-raporttia, kun hän yhtäkkiä päätti tehdä niin sanotun kaksipäisen kotkaeleen Serbian fanien suuntaan.

Kaksipäinen kotka on Albanian kansallinen symboli. Sen käyttö on ollut tulenarka asia, sillä se on nähty myös Serbian symbolina.