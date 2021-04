Titanicilta pelastunut suomalainen kertoo kauhujen yöstä: "Kuulin niitten ihmisten valituksen, kun laiva painui veden alle"

Juttu on julkaistu alunperin vuonna 2012.

Ennen matkaa: "Lähden Hangosta, saimme liput Titaniciin"

– Se oli kaunis laiva, niin kuin kaupunki. Siellä oli kaikki niin hyvin, ettei voinut paremmin olla. Me olimme kolmannen luokan matkustajia, ja siellä oli kolmannellekin luokalle kaikkea - oli musiikkia ja sai syödä vielä myöhemällä mitä tykkäsi, Anna kertoo nauhoituksella.

"Meidän piti toimia omin päin"

Taistelu pelastusveneistä: "Soitto ja laulu raikuivat"

– Me päätettiin nousta sinne aivan ylimmälle täkille (kannelle), niin että pääsemme paremmin pelastuslaivaan. Eräs tyttö meni eellä ja minä perässä. Siellä oli kuitenkin niin kylmä ja pimeä, että minä sanoin, etten ainakaan jää sinne. Minä tulin yksin alas ja se tyttöhän hukkui.

– Me menimme yhteen musiikkiruumaan, jossa soitettiin ja laulettiin. Vissiin ne olivat yhtä tietämättömiä kuin mekin. Olisimme varmaan istuneet niin kauan kuin laiva olisi mennyt meren pohjaan, mutta ne laivan miehet ajoivat ihmisiä pois ja panivat oven lukkoon.

Suomalaistytöt tiesivät, missä pelastusveneitä lasketaan. He suuntasivat sinne katsomaan.

– Ei se ollut kovin kauaa, kun se laiva painui mereen ja se oli aivan pystyssä, siitä on kuvakin.

Pelastusveneessä: "Meressä oli paljon käsiä"

Anna pelastui luultavasti veneeseen nro 15. Kun he olivat soutaneet pois laivan luota, Anna kuuli kovia räjähdyksiä ja näki laivan valojen sammuvan.

– Minä näin, että siitä ohi meni Californian-niminen laiva, mutta se ei tullut meitä auttamaan. Se meni niin likeeltä, että me näimme ne valot. Se tiesi, että laiva on hädässä. Kuulin, että työmiehet olisivat tahtoneet tulla auttamaan, mutta herrat eivät tahtoneet. Ne olivat antaneet Titanicille monta varoitusta ja ne Titanicin herrat olivat vissiin vähän mahtavasti niille vastanneet. En tiedä, kuinka paljon näissä tarinoissa on perää, Anna kertoo kasetin nauhalla.