Tietokonevalmistaja Acer vienyt Venäjälle yli 70 miljardin dollarin edestä laitteistoja sanktioista huolimatta

Taipei on määrännyt elektroniikkaa koskevia sanktioita Venäjälle, mutta kyseinen vienti on tapahtunut Acerin Sveitsissä sijaitsevan tytäryhtiön kautta.

Acer on väittänyt lakkauttaneensa viennin Venäjälle

Acer on viime vuoden huhtikuun 8. päivä ilmoittanut, että se on lakkauttanut kaiken toiminnan Venäjällä.

Reutersin kyselyissä Acer on vastannut, että se on noudattanut kansainvälisiä säädöksiä ja kauppalakeja, jotka koskevat Venäjän-vientiä. Lisäksi Acer on todennut, ettei se ole toimittanut tietokoneita Venäjälle huhtikuun 8. päivän jälkeen, mutta lisäsi että se on vienyt "pieniä määriä näyttöjä ja lisäosia Venäjän markkinoille siviilikäyttöön".