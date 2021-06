THL varoitti etenkin yhdestä paikasta, jossa korona tarttui futisfaneihin – tältä juhlinta Pietarin Alpenhaus-ravintolassa näytti

THL on aiemmin kertonut, että osa suomalaismatkaajien koronatartunnoista on peräisin juurikin tästä ravintolasta.

Kyseessä on suurehko olutravintola, jossa on terassi sekä sisätila. Ilta-Sanomat luonnehtii ravintolaa Huuhkajat-fanien ”viralliseksi” kisatukikohdaksi.

Suomalaisfaneja kymmenittäin

"Oi suomi on, Oi Suomi on! Oi suomi on niin ihanaa, on meillä sauna viina ja kirves", terassilla lauletaan ja iloitaan.