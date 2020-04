THL:n ylilääkäriltä villi ehdotus: Hihamerkki koronan sairastaneille – "Tällä hetkellä jokainen meistä on toiselle uhka"

– Jos saisimme varmuuden, että on jo sairastanut taudin ja on sitä suojaavia vasta-aineita, sellaiset ihmiset voisivat olla avaamassa yhteiskuntaa ilman, että olisimme toisillemme uhka. Tällä hetkellä jokainen meistä on toiselle uhka. Jos tietäisimme paremmin, ketkä ovat jo taudin sairastaneet, se olisi myönteinen tieto, jota voitaisiin hyödyntää myös hoidollisesti.