Therese Johaug kritisoi Erling Haalandin toimintaa

Täksi kaudeksi Manchester Cityyn siirtynyt maalitykki on ollut ilmiömäisessä vireessä. Haaland on tehnyt kymmeneen otteluun 14 maalia, kun otetaan huomioon kaikki kilpailut. 22-vuotias norjalainen on haluttua tavaraa haastattelupisteillä, mutta hän on usein kävellyt suoraan läpi mixed zonen antamatta haastattelua. Samanlaista käytöstä on nähty yleisurheilutähti Jakob Ingebrigtseniltä.