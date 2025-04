The Summit -finaalissa yllättävä käänne – Töllötuomarit paljastavat kutkuttavan yksityiskohdan

Ensimmäisen The Summit Suomi -kauden finaalijakson kulku on pidetty etukäteen visusti salassa. Töllötuomarit paljastavat, mitä sunnuntain finaalilähetyksessä on luvassa.

MTV3-kanavan The Summit Suomi -kausi huipentuu pääsiäissunnuntaina nähtävään finaaliin.

Voittopotti on muhkeat 80 000 euroa, ja voittopotista kisataan kolmen jäljellä olevan kilpailijan kesken. Finalistit ovat Carola, Arttu ja Maxie.

Töllötuomarit paljastavat nyt mielenkiintoisia yksityiskohtia finaalin kulusta. Voittosumman saamiseksi kisaajien on päästävä vuoren huipulle, tai muuten koko potti jää saamatta.

Miten kisaajien käy ja mitä sen jälkeen tapahtuu?

Töllötuomarit Katja Lintunen ja Katri Utula paljastavat finaalista yllättävän käänteen.MTV / Onni Ojala

Töllötuomarit puivat oheisessa jaksossa finaalin kutkuttavia ja yllättäviä tapahtumia, mutta ei huolta: liiallisia juonipaljastuksia ei ole luvassa.

Töllötuomarit pohtivat myös, kuka kolmesta finalistista on vahvoilla voittajaksi ja miksi.

