The Rolling Stonesin tulevalla albumilla kuullaan muitakin maailmantähtiä

The Rolling Stones julkaisee kokonaisen albumillisen uutta musiikkia, kun Hackney Diamonds näkee päivänvalon 20. lokakuuta. Albumin kappalelista on kuitenkin julki jo aiemmin. Vierailevina tähtinä Sweet Sounds of Heaven -biisissä kuullaan Lady Gagaa ja Stevie Wonderia , kun Gaga laulaa ja Wonder soittaa pianoa ja kosketinsoitinta.

Bite My Head Off -kappaleessa Paul McCartney tarttuu bassoon ja Elton John soittaa pianoa kappaleissa Get Close ja Live By The Sword. Jälkimmäisessä kappaleessa kuullaan myös yhtyeen alkuperäistä basistia Bill Wymania ja rumpali Charlie Wattsia. Watts kuoli vuonna 2021, mutta on mukana myös kappaleella Mess It Up.