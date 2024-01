The Handmaid’s Tale -tähti Elisabeth Moss odottaa esikoistaan!

Näyttelijä ja The Handmaid’s Tale -sarjasta tuttu Elisabeh Moss , 41, odottaa esikoistaan. Tähti kertoi asiasta 30. tammikuuta Jimmy Kimmel Live! -ohjelmassa.

View this post on Instagram

Moss kertoi, että on ollut raskautensa aikana todella onnekas ja kaikki on mennyt todella hyvin. Hän ei kertonut tarkemmin, milloin lapsen on määrä syntyä.