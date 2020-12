Teosto jättää vuosipalkintonsa jakamatta – käyttää 40 000 euron palkintopotin artistien koronatukeen

Teosto-palkintoa on jaettu vuodesta 2003 alkaen. Se jaetaan vuosittain 1–4 teokselle tai teoskokonaisuudelle. Mikäli palkittavia teoksia tai teoskokonaisuuksia on vain yksi, palkinto on 25 000 euroa. Jos palkinto jaetaan useammalle, käytettävä summa on enintään 40 000 euroa.