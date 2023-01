Tennistähteä syytettiin osallisuudesta suureen rikosvyyhtiin – lääkäri paljasti urheilijan törkeän huijauksen: "Hän kysyi minulta sitä"

Useat tennissivustot kertoivat loppuvuodesta 2022, että Giorgi on tutkinnan kohteena liittyen väärennettyihin koronarokotetodistuksiin. Lääkäri olisi antanut väärennettyjä todistuksia lukuisille italialaisjulkkiksille, joiden joukossa olisi juurikin Giorgi.

31-vuotias Giorgi on voittanut urallaan kolme WTA-turnausta. Hän on ollut parhaimmillaan maailmanrankingissa sijalla 26. Giorgi oli viimeksi 30 parhaan joukossa viime vuonna, mutta on pudonnut tämän jälkeen sijalle 66.