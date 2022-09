Tennistähden kausi ohi? Olympiavoittaja "äärimmäisessä kivussa"

Zverev on ollut nilkkavamman vuoksi turnauksista sivussa kesäkuussa pelatusta Ranskan avointen välieräpelistä saakka. Hän kertoi maanantaina, että toipuminen on ottanut takapakkia ja että hän on tällä hetkellä "äärimmäisessä kivussa". Zverevin kausi lieneekin ohi.