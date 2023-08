Televisioalan Emmy-palkintogaala siirtyy Hollywoodin lakkojen takia

Vuoden 2023 Emmy-gaala on siirretty tammikuulle 2024, uutisoi muun muassa CNN . Palkinnot on perinteisesti jaettu syyskuussa, mutta Hollywoodissa käynnissä olevien käsikirjoittajien ja näyttelijöiden lakkojen vuoksi gaala on siirretty tulevaisuuteen televisiokanava Fox, sekä televisioakatemia tiedottivat hiljattain.

Emmy-palkintoja jaetaan useissa televisioalan kategorioissa. Vuoden 2023 Emmy-ehdokkaat julkistettiin viime kuussa ja suosikkisarjat Succession ja The Last of Us ovat ennusteissa voittaa useita palkintoja.