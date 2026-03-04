Hyppää pääsisältöön
MTV Katsomo
Etusivu
Videot
Tuoreimmat
Luetuimmat
Odota
Hyppää pääsisältöön
MTV Katsomo
Uutiset
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Liiga
MM-ralli
Olympialaiset
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Muistilista
Hae
mtv katsomo
Juuri nyt
Avaa
Tuoreimmat
Sää
USA:n isku Iraniin
Asian ytimessä
Rikos
Liiga
Kaikki UMK:sta ja Euroviisuista
Uutiset
Avaa
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Avaa
Liiga
MM-ralli
Olympialaiset
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Avaa
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Avaa
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Avaa
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
Avaa
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Tv-opas
Muistilista
Asetukset
Sivua ei löytynyt | MTVUutiset.fi
Hyppää pääsisältöön
MTV Katsomo
Etusivu
Etsimääsi sivua ei löydy
Voit tutustua uusimpiin ja kiinnostavimpiin uutisiin
etusivullamme
.
Luetuimmat
Nyt
Tänään
Viikko
MTV Uutiset
Konepajankuja 7
00510 Helsinki
Uutistoimituksen päivystys
010 300 5400
Uutisvinkki
uutiset@mtv.fi
WhatsApp
040 578 5504
Sisällöt
Tomi Einonen
Vastaava päätoimittaja
Ilkka Ahtiainen
Uutispäätoimittaja
Mona Haapsaari
Julkaisupäällikkö
Teemu Niikko
Toimituspäällikkö, urheilu
Liiketoiminta ja kehitys
Jaakko Hietanen
Head of Digital Development
Muut palvelut
MTV Katsomo
Makuja
Asiakaspalvelu
MTV Uutiset -palaute
MTV Katsomon asiakaspalvelu
MTV Uutiset on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita
Julkisen sanan neuvosto (JSN)
Tietoa yhtiöstä
Avoimet työpaikat
Mainosta MTV:ssä
Tietosuojalauseke
Evästeasetukset
Käyttöehdot
Videot
Tuoreimmat
Luetuimmat
Odota
Hyppää pääsisältöön
MTV Katsomo
Uutiset
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Liiga
MM-ralli
Olympialaiset
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Muistilista
Hae
mtv katsomo
Juuri nyt
Avaa
Tuoreimmat
Sää
USA:n isku Iraniin
Asian ytimessä
Rikos
Liiga
Kaikki UMK:sta ja Euroviisuista
Uutiset
Avaa
Kotimaa
Ulkomaat
Rikos
Politiikka
Talous
Mielipiteet
Sää
Urheilu
Avaa
Liiga
MM-ralli
Olympialaiset
Jääkiekon MM-kisat
Jääkiekko
F1
Jalkapallo
Yleisurheilu
Viihde
Avaa
Seurapiirit
TV-ohjelmat
Elokuvat
Kuninkaalliset
Musiikki
Salatut elämät
Lifestyle
Avaa
Ruoka
Terveys ja hyvinvointi
Seksi ja parisuhde
Autot
Horoskooppi
Makuja
Avaa
Reseptit
Ruokauutiset
Videot
Avaa
MTV Uutiset Live
Uusimmat
Tv-opas
Muistilista
Asetukset
1.
USA:n isku Iraniin
Iran laukaisi ballistisen ohjuksen kohti Nato-maata
14:50
2.
Miss Suomi
Vuoden 1976 Miss Suomi Suvi Kellokumpu kuollut
17:47
3.
Yhdysvallat
Sotaministeri Hegseth näytti videon: Näin sotalaiva singahti ilmaan sukellusveneen torpedosta
17:19
4.
Sää
Viimein kevättä ilmassa! Ensi viikolla jopa 15 astetta lämmintä
12:21
5.
Pähkinärinteen tulipalo
Vuokranantaja yritti heittää ulos Vantaan epäillyn murhapolttajan – miehellä on väkivaltarikostaustaa
15:53
6.
Sähkö
Nyt tuli ikävä uutinen pörssisähkön käyttäjille
09:03
7.
Israelin ja Iranin konflikti
Historiallinen ilmavoitto: Israel kertoo F-35:n pudottaneen hävittäjän
14:29
8.
Sveitsin Liiga
Jussi Tapola: Uusi sopimus julki – HIFK-tähti siirtyy seuraan
17:59
9.
Iran
Yhdysvallat väittää: Tällä videolla tuhoutuvat Iranin sotalaivat – "Tänään heillä on nolla"
17:11
10.
USA:n isku Iraniin
Haluatko pois Dubaista? Hinta kotimatkalle on 2 300 euroa per matkustaja
17:08
Lataa lisää