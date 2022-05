Tehopakki Mikko Lehtonen sanoi Leijonista asian, joka kertoo joukkueesta todella paljon

"Sama, kuka siellä on vastassa"

Tämäkin kertoo paljon. Slovakian riveissä on tulikuumaa 18-vuotiasta TPS-hyökkääjää Juraj Slafkovskya, joka teki jo olympialaisissa kovaa jälkeä ja on nyt naulannut MM-turnauksen seitsemässä pelissään pistesarakkeeseensa merkinnät 3+6=9. Leijonissa ei olla kuitenkaan Lehtosen mukaan puhuttu Slovakian yksilöistä mitään.

– En usko, että sinänsä tarvitseekaan. Sama, kuka siellä on vastassa, me pelaamme samalla lailla ja omalla tyylillämme, Lehtonen alleviivasi.

– Totta kai se vaikuttaa, että joukkue on pelannut hyvin. Itselläni on ollut itseluottamus kohdillaan koko ajan ja peli on kulkenut. On tuntunut hyvältä pelata, Lehtonen kiteytti.