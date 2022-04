Täysi rähinä päällä pelaajatunnelissa Mestarien liigan huippuottelussa – poliisit joutuivat puuttumaan

Joukkueiden väliset rähinät jatkuivat pukukoppikäytävällä. Julkisuudessa levisi kuvaa käytävältä, jossa poliisit joutuivat lopulta rauhoittamaan tilanteen. Englantilaismedioiden mukaan poliisit olisivat olleet pukuhuoneissa hillitsemässä pelaajia. C Moren toimittaja Frida Nordstrand raportoi paikan päältä sekasortoisesta tunnelmasta.

– Tämä on ollut todella ärsyttävää. Uefan edustaja tuli äsken tänne ja sanoi, että tänään tulee vähän haastatteluja. He eivät halua meidän haastattelevan pelaajia heidän nykytilassaan. Vihaisimmat eivät tule olemaan minkään kameran läheisyydessä, Nordstrand kertoi.

– Mitä von sanoa? He ovat intohimoisia ja yrittivät lopussa saada meidät kilahtamaan. Se eskaloitui. Heistä tuntui, että peli oli luisumassa heidän käsistään ja sitten he yrittivät pilata ottelun ja tehdä siitä likaisen. He saivat punaisen kortin, mutta olisivat voineet saada enemmänkin, Stones totesi.