Täydellinen skandaali Tukholman maratonilla – video näyttää kärkikolmikon sekaannuksen

Kisaa oli takana reilu tunti ja 20 minuuttia, kun kärjessä juossut kolmikko Felix Kirwa , Tesfaye Lencho Anbesa ja Merhawi Kesete juoksi harhaan. He olivat matkalla kohti Tukholman maratonin reittiennätystä, mutta ennätysvauhti romuttui täysin järjestäjien sekoilun takia.

Videolta näkyy, kuinka kärkikolmikko lähtee risteyksessä väärään suuntaan. Vain yksi tienohjaajista on hereillä ja viittoo toiseen suuntaan, mutta juoksijat eivät huomaa häntä.

Seuraavassa risteyksessä on tienohjaaja, joka huitoo punaista lippua. Se kertoo juoksijoille, että he ovat menossa väärään suuntaan. Nopea reagointi meinaa pelastaa tilanteen, mutta uusi reittivalinta ei auta – suunta on edelleen väärä.