Surullinen näky: Tavaratalo Kemiönsaaressa paloi poroksi: "Ei ole korjattavissa"

Hurrikaani Oy:n johto on keskustellut kiinteistön omistajien, Kemiönsaaren Venekeskus Oy:n ja vakuutusyhtiön edustajien kanssa ja käytyjen neuvottelujen perusteella on tehty päätös rakentaa uusi kiinteistö tuhoutuneen tilalle. Uusi myymälä on tarkoitus avata jo huhtikuussa 2022.