Tavallisen kuulakärkikynän liki huomaamaton yksityiskohta on oikeasti tarkkaan mietitty – tiesitkö tätä?

Pureskeletko huomaamattasi kynää pohtiessasi syntyjä syviä? Entä oletko koskaan kynän korkki hampaissasi pysähtynyt pohtimaan, miksi korkin päässä on reikä?

– Useimmat luulevat sillä olevan jotain tekemistä musteen kanssa, mutta todellinen syy on paljon tärkeämpi kuin se, Zack selittää videollaan.

View this post on Instagram

– Katsokaahan, siinä on juuri tarpeeksi tilaa ilmavirralle, jos korkki juuttuu kurkkuun, Zack kertoo ja selittää, että kyniä valmistavilta yhtiöiltä vaaditaan reikää korkkiin turvallisuussyistä.

Yhtiö vahvistaa todeksi

"Syy, miksi joissain BIC®-kynissä on reikä korkissa, on se, että reikä estää hengitysteiden tukkeutumisen kokonaan, jos korkki nielaistaan vahingossa. Tämä vaatimus kuuluu kansainvälisiin ISO11540-turvastandardeihin lukuun ottamatta tapauksia, joissa korkki on niin suuri, ettei se aiheuta tukehtumisvaaraa."