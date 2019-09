Täti lähetti Raijalle pääsiäiskortin vuonna 1943 – nyt, 76 vuotta myöhemmin, aarre päätyi oikealle henkilölle: "En luovu siitä koskaan"

Kortissa on kaksi tipua, joista toinen viheltelee ja toinen hyppelehtii, molemmilla tipuilla on hattu päässään. Vuonna 1943 lähetetty kortti pääsi vasta tänä vuonna oikean omistajansa käsiin, siis 76 vuotta myöhässä.

– Hänellä se on ollut monta vuotta, hän ei muista mistä ja milloin on sen saanut. Hän löysi sen itseltään ja alkoi lukea sitä ja koska hän tunsi minut, hän otti yhteyttä, nykyään Paimiossa asuva Raija Halme sanoo.

Kortti on varmassa tallessa

Asuinpaikka meinasi aluksi hämätä, sillä Halmeen pikkusisko on Halmetta viisi vuotta nuorempi, eikä ole itse koskaan asunut Uudessakaupungissa.

Tuttava ei itsekään muista tarkemmin, miten kortti on hänelle päätynyt, koska hän ostaa laatikkokaupalla postikortteja huutokaupoista ja tutkii niitä.

Kortti on Halmeen kotona varmassa tallessa eikä hän luovu siitä koskaan.

– Laitoin sen kehyksiin, se on nyt todella tärkeällä paikalla kirjahyllyn päällä. Se on ja pysyy siinä, en anna sitä kenellekään koskaan. Niin kauan, kun minä elän, se on siinä takuulla, Halme lupaa.