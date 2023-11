Tapparassa näkyy nyt muutos, joka kelpaa Petteri Sihvoselle – "Suuri kiitos Grönborgille"

MTV Urheilun kiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen on ollut isoääninen Tappara-kriitikko pitkin kuluvaa Liiga-kautta. Rikard Grönborgin käskemä kirvesrintanippu on joutunut useaan otteeseen Sihvosen hampaisiin pelitapansa ja "väärin voittamisensa" vuoksi. Nyt kiekkoanalyytikko on heltymässä. Sihvonen näkee, että Tappara alkaa pikku hiljaa näyttää enemmän "itseltään" Grönborgin komennossa. Mitkä asiat tähän ovat johtaneet? Katso Sihvosen puheenvuoro tässä jutussa olevalta videolta.