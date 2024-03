Tappara-kannattajilta upea tempaus Turussa – "Hienoa kulttuuria"

21 bussilastillista Tappara-kannattajia on matkannut Turkuun, ja kun joukkoon lasketaan omatoimisesti matkan taittaneet, lasketaan Tappara-faneja olevan Turussa lauantaina yli 2 000. Liekö tamperelaisten haaste saanut turkulaiset liikkeelle, mutta Turkuhalli on ottelussa lähes täynnä.

– Hienoa, että fanikulttuuri, kannattajakulttuuri laajenee. Mun mielestä toi Nokia Arenan tulo (näkyy). Kaikki vanhat Tappara-takit ja Ilves-takit ja pipot on löydetty ullakolta. Siellä on porukkaa käynyt hallissa. Kun molemmat joukkueet aika hyvin pärjää, on tullut sellainen kilpailutilanne fanien keskuuteen, että kumpi kannustaa kovemmin, MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin kommentoi.