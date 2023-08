Tanska kiristää rajavalvontaa heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi

Tanskan pääkaupungissa Kööpenhaminassa on poltettu useita kertoja Koraani, mikä on nostanut Tanskan turvallisuuspalvelu PET:n mukaan terroriuhkaa maassa.



Kiristetty rajavalvonta on voimassa ainakin ensi viikon torstaihin asti.



Tanskalla on yhtenäinen maaraja vain Saksan kanssa. Sen sijaan Tanskan ja Ruotsin välillä on vuonna 2000 valmistunut Juutinrauman silta.