Tänään lämpimintä on itäisessä Suomessa – mahdollisuus puhkaista 20 astetta

Tänään lämpimintä on itäisessä Suomessa, missä Ilmatieteen laitoksen mukaan voidaan vielä lähennellä ja jopa puhkaista 20 astetta.



Sen sijaan pilvisempää ja viileämpää on Länsi-Suomessa, missä jäädään alle 15 asteeseen. Länsiosassa saatetaan saada myös kuurotyyppisiä vesisateita päivän aikana. Lapissa lämpömittari puolestaan näyttää jopa alle kymmenen asteen lukemia, ja Pohjois-Lapin alueelle on päivällä luvassa lisää lunta.



Tiistaina rikottiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa 20 plusasteen rajapyykki, kun Lappeenrannan Konnunsuon mittausasemalla mitattiin 20,6 plusastetta.