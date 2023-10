Tämäkö oli Ensitreffit alttarilla -jakson liikuttavin kohtaus? –"Julia teki selväksi sen, mikä on suurin ongelma deittimaailmassa"

Ensitreffit alttarilla -alttarilla parit esiteltiin ensimmäisessä jaksossa. Tänä vuonna kaikilla pareilla on pitkä välimatka, joka hämmästytti Töllötuomareita eli MTV Uutisten viihdetoimittajia Katja Lintusta ja Katri Utulaa .

– He ovat aivan ihastuttava pari. Tykkään heistä ja he ovat todella puheliaita ihmisiä. Julia teki selväksi sen, mikä on suurin ongelma deittimaailmassa. Aloin ihan itkemään, kun katsoin ensimmäistä jaksoa, Utula kertoo.