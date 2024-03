Tämä Ukraina-vyyhdissä vangituista tiedetään – toinen on erään ukrainalaisten yhdistyksen puheenjohtaja

Keskusrikospoliisi tiedotti tänään, että kaksi miestä on vangittu törkeään rahanpesuun liittyvässä rikostutkinnassa. Tapauksessa suomalainen yritys oli vastaanottanut rahaa Ukrainasta suojavarusteiden ostamiseksi sotatoimialueelle. Ukrainan puolustusministeriön rahoja vietiin esitutkinnan perusteella yrittäjälle 5,7 miljoonalla eurolla.

– Esitutkinta on vielä alussa, joten rikosnimikkeet tarkentuvat tutkinnan edetessä. Esitutkinnan perusteella osa rahoista päätyi suomalaisyrittäjän velkojen maksuun sekä auto- ja kesämökkihankintoihin, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Kaj Björkqvist Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Poliisin epäilemä rikos on tapahtunut Hausjärvellä keväällä 2022. Miehet vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä törkeästä rahanpesusta tai törkeästä kavalluksesta.

Toinen vangituista on 1980-luvulla syntynyt mies, joka on myös erään alueellisen ukrainalaisten yhdistyksen puheenjohtaja ja ollut asemassaan myös mediassa. Hän on myös niin ikään erään rakennusalanyrityksen toimitusjohtaja.