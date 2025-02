Tämä Örebron kouluampumisessa haavoittuneiden tilasta tiedetään nyt

Ruotsissa kaksi Örebron kouluampumisessa haavoittunutta on edelleen tehohoidossa, kertovat alueviranomaiset.

Viranomaisten mukaan kolme ampumavammojen vuoksi sairaalaan vietyä naista on leikattu. Kahden naisen tila on vakava, mutta vakaa. Kolmannen tila on vakaa.

Myös kaksi miestä on leikattu ampumavammojen vuoksi. Kummankin tila on vakaa.

Ruotsin radion mukaan ensimmäisenä koululle saapunutta ambulanssia ei päästetty paikalle, koska ampumisen luultiin tapahtuneen ulkona koulun lähellä. Poliisi ei ole vahvistanut tietoa.

Yhteensä 11 ihmistä, mukaan luettuna ampuja, kuoli kouluampumisessa Risbergskan aikuisoppilaitoksessa Örebrossa viikko sitten.

Ympäri Ruotsia vietettiin tänään minuutin hiljainen hetki kouluampumisen uhrien muistoksi.

