Tämä mekko aiheuttaa jälleen somepöhinää – luo illuusion kapeasta vyötäröstä: "Olen niin hämmentynyt"

Vuoden 2021 alussa somevaikuttaja Jem jakoi TikTok-tilillään videon mekosta, joka loi käsittämättömän illuusion superhoikasta vyötäröstä. Useita ruskean sävyjä sekä mustia ja valkoisia raitoja yhdistelevässä mekossa on vyötäröllä nauha, jonka sitomalla syntyy Jemin kuvailema "hullu vyötäröilluusio". Huomiota tosin kannattanee kiinnittää illuusioon oleellisesti vaikuttavaan mustaan taustaan.

Miksi video julkaistiin?

Insiderin mukaan videon julkaisemisen syy aiheuttaa joitakin epäilyksiä: se on Jemin nykyisen tilin ensimmäinen video, joka on kuitenkin julkaistu kerran aiemminkin. Kenties illuusiolle on haluttu hakea uutta nostetta uudella julkaisulla.