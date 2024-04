Tämä maa pitää tällä hetkellä kärkipaikkaa Euroviisujen vedonlyöntitilastoissa – näin Suomen uskotaan menestyvän

20 päivän kuluttua Eurooppa kääriytyy jälleen viisuhuumaan, kun vuoden 2024 Euroviisut käynnistyvät Ruotsin Malmössä ensimmäisen semifinaalin merkeissä 7. toukokuuta ja huipentuvat finaaliin 11. toukokuuta. Suomen euroviisuedustaja on tänä vuonna Windows95man kappaleellaan No Rules!.

Vedonlyönti tämän vuoden Euroviisujen sijoituksista käy kuumana. Useiden eri vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia keräävän kansainvälisen sivuston kärkipaikalla on tällä hetkellä Sveitsi, jota edustaa Nemo kappaleella The Code. Vedonlyöntitilaston mukaan Sveitsillä on tällä hetkellä 24 prosentin voittomahdollisuus.