Tämä kaikki tiedetään Vuokatin koronatapauksesta – alueella joulunvietossa tuhansia ihmisiä: "Potentiaalia isolle altistumiselle on"

– Potentiaalia isolle altistumiselle on. Silloin kun ihmiset liikkuvat, valitettavasti silloin tahtoo myös virus liikkua, Erola sanoo.

Ennen oireiden ilmaantumista koronaan sairastunut henkilö liikkui Sotkamon, Vuokatin ja Katinkulman alueella. Kainuun soten mukaan on mahdollista, että henkilöllä on yhteys edelliseen alueella sairastuneeseen.

– Kyse on viisihenkisestä perheestä. Perheen sisällä oleva jatkotartunnan mahdollisuus on aina olemassa. Perheenjäsenet katsotaan näin ollen altistuneiksi. He ovat myös liikkuneet alueella, hallintoylilääkäri sanoo.