Tämä hätäviesti Viking Amorellalta käynnisti jättimäisen pelastusoperaation: "Mayday! Vuotoja useissa osastoissa"

– Arvoimme tilannetta parhaillaan, mellä on vuotoja laivan alemmissa osastoissa. Arvoimme tilannetta edelleen, mutta vuotoja on useissa osastoissa, Amorellan hätäviestissä kerrotaan.

Hätäviesti käynnisti välittömästi jättimäisen meripelastusoperaation. Aluksen päällikkö on päättänyt, että kaikki ylimääräiset ihmiset laivalta evakuoidaan. Aluksella on 281 ihmistä.

Evakuointioperaatiota valmistellaan parhaillaan. Meripelastuskeskus on kertonut, että paikalla on 11 pelastusyksikköä, ja lisää on matkalla. Paikalla on pelastushelikopteri.