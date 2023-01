Tämä fakta kertoo jäätävää kieltä SM-liigan pörssikuninkaasta – hämmästyttävä vaikutus omiensa otteisiin

Joly, 27, on repinyt tuoreeltaan eroa muihin pistepörssin kärkipaikalla. Hänellä on tällä hetkellä neljän pisteen kaula JYPin Jerry Turkulaiseen (8+32=40).

HPK on tehnyt tällä kaudella 98 maalia. Eli: Joly on ollut lähes joka toisessa HPK:n maalissa mukana. Hänen pisteosuutensa on peräti 44,9 prosenttia.