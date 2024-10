Talvirenkaat viimeistään nyt autoihin – lunta voi tupruttaa jopa 20 senttimetriä

Osassa Etelä- ja Keski-Suomea herätään perjantaina ensilumeen, kertoo Ilmatieteen laitos.



– Lunta saattaa sataa paikoin jopa 15:stä 20 senttiin. Vaikka lämmin maa sulattaa nopeasti lunta, sitä voi myös jäädä maahan, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa STT:lle torstaina.



Autoihin on syytä vaihtaa talvirenkaat viimeistään nyt, sillä ajokeli on perjantain vastaisesta yöstä lauantaiaamuun saakka laajalti huono tai erittäin huono.



Erittäin huonoon ajokeliin on syytä varautua perjantaina Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Huono liikennesää voi olla puolestaan Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa sekä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Perjantaille kehnosta ajokelistä varoitetaan myös Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.



Sunnuntaille huonosta ajokelistä varoitetaan maan itäosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Sodankylässä.



Lauhan syksyn jälkeen Suomen sää on Sorsan mukaan lähipäivinä lämpötiloiltaan lähempänä ajankohdan keskiarvoja. Perjantaina maan eteläosassa ollaan muutaman plusasteen puolella, kun taas maan keski- ja pohjoisosissa lämpötila on muutamassa pakkasasteessa.