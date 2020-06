Tältä näyttää Murmanskissa romahtanut rautatiesilta – yhteydet kaupunkiin ovat poikki: "Murmansk on suljettu"

Silta on 90 vuotta vanha, mutta sitä kunnostettiin vuonna 2014.

"Vaunut ovat seis"

Sillan läpi kulkeva rautatie on erittäin tärkeä tarvittavien hyödykkeiden kuljetuksessa kaupunkiin. Tämä on aiheuttanut huolta paikallisille yrityksille ja asukkaille.

Murmansk on tunnettu suurena teollisuuskaupunkina, ja siellä sijaitsee iso rahtisatama. Monet alukset onkin jouduttu ohjaamaan muihin satamiin, sillä junayhteys Murmanskin kaupungista on poikki. Paikallinen yritys Murmanskissa kertoo venäläiselle Interfax-lehdelle, että tavaroiden kuljetuksen kannalta tilanne on huolestuttava.