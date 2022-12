Tältä näyttää Jenni Haukion Linnan juhlien asu

Presidentinlinnaan on tulossa tänään 1300 vierasta juhlimaan 105-vuotiasta itsenäistä Suomea. Yksi illan odotetuimmista asioista on tasavallan presidentti Sauli Niinistön puolison, rouva Jenni Haukion asu.

Tänä vuonna Haukiolla on kaunis harmaasävyinen puku, jossa on pitsikuvioitu yläosa. Puvussa on lyhyet hihat. Korvissaan rouva Haukiolla on näyttävät korvikset. Mittatilaustyönä tehdyn juhlapuvun materiaaleina on käytetty silkkiä ja pitsiä.